IDENTIFICADA A VÍTIMA FATAL DE ACIDENTE ENVOLVENDO MOTO E CAMINHÃO EM VOTUPORANGA

A POLÍCIA MILITAR DE VOTUPORANGA IDENTIFICOU A VÍTIMA FATAL DO ACIDENTE ENVOLVENDO UMA MOTOCICLETA E UM CAMINHÃO NA MANHÃ DESTA segunda-feira, DIA 21. TRATA-SE DE BRAZ DE ANDRADE BARROS, 35 ANOS DE IDADE, MORADOR DA RUA AGENOR SAGRES, NO BAIRRO POZZOBON, EM VOTUPORANGA.

ELE ERA TRABALHADOR DE UMA INDÚSTRIA MOVELEIRA LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA, EM VOTUPORANGA.

O SEU CORPO SERÁ VELADO NO velório MUNICIPAL de Votuporanga e O sepultamento OCORRERÁ NESTA TERÇA-FEIRA, ÀS 9 HORAS, NO CEMITÉRIO PARQUE JARDIM DAS FLORES – ROSA MÍSTICA.

O ACIDENTE:

Braz de Andrade morreu de forma trágica no início da manhã desta segunda-feira, dia 21, em Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o condutor da motocicleta Honda CG 150 transitava pela avenida Prefeito Mário Pozzobon, quando defronte a Arena Plínio Marin, houve a colisão lateral envolvendo um caminhão de recolhimento de reciclagem e a motocicleta.

Tanto o caminhão, quanto a motocicleta transitavam no mesmo sentido de direção, quando o caminhão teria convergido a esquerda e atingindo o rapaz.

Com o violento impacto, o condutor da moto teve morte instantânea, a equipe médica do SAMU esteve no local e constatou o óbito do rapaz.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Técnico-Científica de Votuporanga. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Votuporanga.

Votunews