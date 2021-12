IBGE abre seleção para contratar 2.192 temporários na região

Inscrições para trabalhadores de nível médio e fundamental terminam dia 29 de dezembro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu seleção para contratar 2.192 trabalhadores temporários em 119 cidades da região de Rio Preto. Os editais para contratação de agentes censitários municipais, supervisores e recenseadores, que atuarão no Censo Demográfico 2022, foram publicados no Diário Oficial da União. As inscrições abrem às 16h desta quarta-feira, 15, e terminam às 16h do dia 29 de dezembro.

Rio Preto é a cidade da região com o maior número de vagas: serão 444 recenseadores (nível fundamental), 39 supervisores (nível médio) e 6 agentes censitários (nível médio). Em todo o Brasil, são oferecidas 183.021 vagas para recenseador, 18.420 para supervisor e 5.450 para agente censitário municipal. A previsão de duração do contrato é de até três meses, com possibilidade de prorrogação.

Clique aqui para ver as vagas em cada cidade da região de Rio Preto

Os salários e exigências variam de acordo com a função. Os recenseadores, por exemplo, terão salário variável de acordo com a produção. Eles serão responsáveis pela aplicação do questionário do Censo nos domicílios. A carga horária semanal recomendável é de 25 horas e a taxa de inscrição para essa função é de R$ 57,50.

Os supervisores, que ficarão responsáveis por supervisionar o trabalho dos recenseadores, terão carga horária semanal de 40 horas e salário de R$ 1.700. A inscrição para esse cargo custa R$ 60,50.

Já os agentes censitários municipais têm, entre suas atribuições, garantir a cobertura de sua área territorial, o cumprimento dos prazos e a qualidade das informações coletadas. A carga horária é de 40 horas e o salário, de R$ 2.100. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60,50.

Brasil

Ao todo, serão 208 mil trabalhadores do Censo espalhados pelo Brasil: 183.021 recenseadores, 18.420 supervisores e 5.450 agentes censitários municipais. As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Clique aqui para acessar.

Antes deste edital, o IBGE já tinha aberto dois processos seletivos, que foram cancelados, devido a adiamentos do censo. O primeiro cancelamento foi em março de 2020 e, o segundo, em outubro deste ano.