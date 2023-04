Cavalgada marca início das festividades pelos 80 anos de Valentim Gentil

Evento tradicional na cidade, a Cavalgada “Amigos de Valentim Gentil” foi realizada no neste domingo (23/04) com saída e o retorno no Centro de Eventos “Maria Cavalin”.

O evento que marca o início das festividades em comemoração aos 80 anos de Valentim Gentil também foi beneficente.

Logo após a cavalgada, houve leilão em prol ao Tiago Diogo de Faria (Tião Peão) e ao João Guilherme.