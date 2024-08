Hospital do Amor de Jales receberá sistema de energia solar

Iniciativa tem como objetivo estimular o uso consciente e sustentável da energia elétrica

O Hospital do Amor de Jales, que se dedica ao tratamento do câncer na região Oeste do estado de São Paulo, foi contemplado com a instalação de um sistema de energia solar, em mais uma ação da Neoenergia Elektro no município. O sistema que se encontra em instalação no local tem potência de 299,82 kWp . A expectativa é gerar cerca de 18% do consumo anual da unidade. Com a implantação do sistema, a distribuidora estima uma economia de 429,33 MWh/ano.

O sistema fotovoltaico é uma fonte inesgotável de energia elétrica uma vez que a produção é a partir da irradiação da luz solar, podendo ser produzida mesmo em dias nublados ou chuvosos. Quanto maior for a radiação solar maior será a quantidade de energia produzida. Entre as suas vantagens, estão a redução de perdas por transmissão e distribuição de energia, já que a eletricidade é consumida onde é produzida; baixo impacto ambiental; fornecimento de maiores quantidades de eletricidade nos momentos de maior demanda, aumentando assim a geração elétrica necessária em determinado ponto ou edificação.

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da distribuidora, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

“Tão importante quanto a economia gerada à instituição, a iniciativa da Neoenergia Elektro estimula o uso consciente e limpo da energia elétrica”, destaca a supervisora de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro, Daniela Souza.

