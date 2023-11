Hospital de Base realiza exames de PSA em moradores da região de Rio Preto em campanha do Novembro Azul

Com o tema “Faça a escolha certa! Escolha cuidar da saúde!”, a campanha Novembro Azul do Hospital de Base (HB) iniciou hoje, dia 8 de novembro, com objetivo de levar informação sobre o câncer de próstata, com foco em homens com 50 anos ou mais e que, por preconceito, medo ou falta de tempo no dia a dia, acabam não cuidando corretamente da saúde.

O médico urologista do HB, Dr. José Carlos Mesquita, ressalta que a cura da doença é completamente possível, mas que depende de os homens procurarem fazer os exames preventivos.

“Hoje a gente procura fazer uma medicina onde as pessoas devem procurar um médico antes de ficar doente. Nós não conseguimos fazer o indivíduo não ter câncer, mas quando você descobre um câncer sem sintomas, as chances que ele tem de ser curado, no caso do câncer de próstata, é de 99%. Quebrou-se o tabu de que câncer é uma doença que matava, ela depende muito de quem faz prevenção. Fazer a prevenção é um exame simples, como esse que estamos fazendo aqui em Bady Bassitt hoje, o exame de PSA e, se tiver alterado, fazemos o exame físico procurando um médico logo após esse resultado”, ressaltou Dr. Mesquita.

Morador de Bady Bassitt, Nadir Lucente aproveitou para verificar a saúde assim que a equipe do HB iniciou a coleta dos exames. “Eu já cuido da minha saúde todos os anos com urologista, cardiologista, nefrologista, tudo. Estava aguardando para fazer um novo exame e, quando vi o anúncio que o hospital iria fazer exames aqui no posto, já vim para fazer o meu. Fiquei feliz em saber que a equipe do HB estava aqui, esse hospital é uma benção”, disse Nadir.

Já Samuel Alves Nascimento ressalta que o cuidado que as mulheres têm com a saúde deve ser o mesmo para o homem também. “Os homens têm que fazer os exames preventivos, não só as mulheres que devem cuidar da saúde, porque depois que a doença chega, fica mais complicado. Agora estou me cuidando todos os anos, quando surge uma oportunidade dessas, a gente tem que aproveitar. O HB é um hospital referência e é muito bom que estão aqui hoje fazendo exames e cuidando da população de Bady Bassitt”, ressaltou.

Além de Bady Bassitt, o Hospital de Base estará na cidade de Cedral, Guapiaçu e Uchôa, fazendo os exames de PSA e esclarecendo as dúvidas dos moradores. No dia 16 de novembro, a ação será realizada em Cedral, das 8h às 12h. O HB também visitará casas de repouso, como o Lar São Vicente de Paulo, na Vila Maceno, em Rio Preto; Lar de Guapiaçu e Lar São Francisco de Assis, em Jaci.

O exame PSA serve principalmente para diagnosticar o câncer de próstata em homens, antes mesmo que eles tenham sintomas, além de homens que apresentam sintomas que podem ser causados pelo câncer.

Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil. Do total de diagnósticos de câncer feitos no país, 29% são de câncer de próstata, que atinge homens com 50 anos ou mais, principalmente aqueles com casos na família, cujo pai e irmãos foram diagnosticados com a doença.

O HB, cumprindo seu propósito de cuidar de pessoas em todo o seu ciclo de vida, irá oferecer também aos seus colaboradores desta faixa etária o exame de PSA.

“Coletamos uma amostra de sangue colhida e este material é enviado ao laboratório para análise. Os antígenos são moléculas produzidas pela próstata e, geralmente, apresentam alterações nos níveis quando há a presença do câncer prostático”, explica o urologista Dr. José Carlos Mesquita.

Para oferecer o exame, equipes do HLAB/Laboratório Central do HB, irão percorrer os setores de todas as unidades do Complexo Funfarme.

Para fazer o exame é preciso seguir os seguintes critérios:

· Ter 50 anos ou mais;

· Não ter feito exercícios em bicicleta, não ter andado a cavalo, não ter andado de moto, não ter usado supositório e não ter se submetido à sondagem uretral nos últimos 2 dias;

· Não ter feito exame de toque nos últimos 2 dias;

· Não ter feito ultrassonagrafia transretal nos últimos 7 dias;

· Não ter feito colonoscopia nos últimos 15 dias;

· Não ter feito biópsia prostática nos últimos 30 dias;

· Não ter tido relações sexuais ou ejaculação nos últimos 2 dias.

Redes sociais e iluminação especial

Durante todo o mês de novembro, vídeos e publicações, com orientações de prevenção ao câncer de próstata, serão publicados nas redes sociais da Funfarme, e as fachadas do HB e Ambulatório Geral e de Especialidades, serão iluminadas com tom azul, em alusão à campanha.

Sobre o câncer de próstata

O câncer de próstata, na fase inicial, é uma doença silenciosa e não apresenta sintomas. “É fundamental realizar check-ups com frequência. A população, de uma maneira geral, precisa se conscientizar de que não é preciso sentir algum sintoma para ir ao médico. Tumores de próstata incidem mais na periferia da glândula, ou seja, demoram em apresentar sinais. Quando os sintomas aparecem é porque a doença está em um estágio avançado. Por isso, insistimos na importância dos exames preventivos”, afirma o urologista Dr. José Carlos Mesquita.

Chances de cura

“É uma doença extremamente comum, mas que tem um percentual alto de chance de cura caso seja detectado no início. Por isso, sempre reforçamos buscar atendimento médico em qualquer época do ano, e não somente durante a campanha Novembro Azul”, reforça o urologista. Segundo o ICA, quando detectado no início, as chances de cura podem chegar a 95%.

Previna-se

· Tenha uma alimentação saudável;

· Mantenha o peso corporal adequado;

· Pratique atividade física;

· Evite ingerir bebidas alcoólicas;

· Não fume;

· Faça exame preventivo anualmente.