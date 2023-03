Além disso, conta com uma equipe multidisciplinar com otorrinolaringologista, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social e demais profissionais da saúde quando necessário. O setor de deficiência auditiva atende atualmente 125 pacientes todos os meses e existem cerca de 40 pacientes em avaliação para um implante coclear.

O Prof. Dr. Luciano Maniglia, Otorrinolaringologista, explica como é a recuperação do paciente que passa por esse procedimento. “Após a cirurgia do implante coclear o aparelho fica desligado por 30 dias, depois deste período, é ativado e o paciente começa a ouvir. Sempre importante ressaltar, que é um processo, o paciente não sairá ouvindo perfeitamente na ativação do mesmo, com o tempo e uso o cérebro irá se adaptando com a nova audição e melhorando gradativamente com a reabilitação auditiva”.