Hospital de Base de São José do Rio Preto promove ações de conscientização em comemoração ao Dia Mundial de Higiene de Mãos

Ação tem como objetivo aumentar o engajamento dos profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes e intensificar a prevenção de doenças

A higiene de mãos é a ação mais simples, com baixo custo, com maior eficácia na prevenção de doenças e, com o fim do uso obrigatório de máscara, tornou-se ainda mais importante.

Em 5 de maio comemora-se o Dia Mundial de Higiene de Mãos e o Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto promoverá a campanha uma série de ações de conscientização através da ação para que pacientes e colaboradores intensifiquem ainda mais a higiene das mãos durante a assistência médica.

A entrada do setor de radioterapia do hospital contará com um túnel de sensibilização, que exibirá frases marcantes e imagens sobre a importância da higienização. No local, a personagem Bac, a bactéria megapoderosa, representará a super resistência de microrganismos causada pelo aumento no uso de antibióticos na pandemia.

Em outra atividade, as pessoas serão convidadas a conferirem se suas mãos estão limpas, colocando-as dentro de uma caixa que, ao emitir luz em seu interior, revela as partes sujas. Para isso, a pessoa antes aplica um álcool gel com luminol nas mãos. O objetivo desta atividade é demonstrar que as pessoas precisam lavar bem as mãos e como fazer isso corretamente.

Por fim, no térreo do HB, haverá um pit stop educativo exibindo os cinco momentos de higienização de mãos, recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), ao prestar os cuidados com os pacientes em serviços de saúde. As ações seguem a campanha “Acelere a ação conjunta: salve vidas, higienize suas mãos” promovida pela OMS.

Segundo, Clinton Fábio Gomes da Silva, enfermeiro do Serviço de Controle de Infecção do HB, a higiene de mãos tornou-se ainda mais necessária após a pandemia. “Ela é um benefício universal, pois diminui a chance de contágio de doenças, que muitas vezes chegam de forma invisível”, afirma.

“Com a Covid-19, o uso de álcool em gel aumentou, ajudando na prevenção desta e de outras doenças. Com a redução de casos e o fim do uso obrigatório de máscaras, a prevenção não deve parar.

O HB possui certificações de segurança, como a ONA 3, e busca com essa ação chamar a atenção para esse cuidado tão importante”, afirma a diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco.

Pacientes precisam redobrar cuidados com higiene de mãos

O Dia Mundial de Higiene de Mãos ganha ainda mais importância para aqueles que fazem tratamento contra doenças que abaixam a imunidade. É o caso da Elisangela Ferreira Do Carmo, de 49 anos, que fez transplante de medula óssea no HB devido a uma anemia aguda.

“Precisei tomar diversos cuidados para não me infectar com vírus ou bactérias, pois minha imunidade ficou muito baixa. Lavar as mãos, evitar superfícies desconhecidas e o uso de álcool gel passaram a fazer parte da minha rotina”, conta.

A anemia de Elisangela foi causada por uma deficiência na medula, que deixou de produzir sangue e plaquetas corretamente. Ela fazia tratamento medicamentoso desde 2015, até que em março deste ano, passou pelo transplante.

“Eu sempre tive o costume de lavar as mãos com frequência, mas foi no HB que aprendi a usar álcool em gel e a lavar as mãos de maneira mais eficiente. Levei muitos aprendizados para casa”, completa Elisangela.

“Existem momentos em que é importante redobrar os cuidados com a higiene de mãos, como depois de ter contato com dinheiro e superfícies públicas, como corrimãos. Além disso, é importante manter unhas sempre cortadas e evitar uso de anéis e pulseiras em ambientes de assistência ao paciente”, finaliza o enfermeiro Clinton Fábio.