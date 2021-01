Hospital de Base conquista selo Covid Free Excelente por boas práticas no enfrentamento da Covid-19

O Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto recebeu no dia 29 de dezembro, o selo Covid Free Excelente, por boas práticas preventivas no enfrentamento do novo coronavírus, que atesta o hospital como ambiente seguro, que segue padrões nacionais e internacionais estabelecidos nos manuais da certificação.

Tal certificação preza não só pelo ambiente seguro, mas pela saúde de pacientes diagnosticados com a Covid-19, além daqueles com as demais doenças e todos os colaboradores que lidam com atendimento direto ao público. O selo Covid Free é uma forma de tranquilizar todos aqueles que terão contato com o ambiente hospitalar, fazendo com que se sintam acolhidos e protegidos nas dependências do Complexo.

O Manual de Boas Práticas Preventivas para o Enfrentamento do Coronavírus foi desenvolvido pelo Comitê Científico do IBES (Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde), composto por profissionais especializados no sistema de saúde, baseado em referências científicas mundiais adaptadas à realidade brasileira.

4º hospital a receber o selo no país

O processo de certificação é dividido em três etapas: diagnóstico, certificação e manutenção. Durante o diagnóstico foram avaliados 115 itens, em diversas seções, e o HB estava em conformidade com todos os itens analisados. O hospital também foi a instituição de saúde pioneira a receber o selo na região Noroeste Paulista e o 4º do Brasil.

De acordo com o manual os detalhes avaliados foram:

· Distanciamento físico;

· Higiene e limpeza;

· Equipamentos de proteção;

· Monitoramento de saúde;

· Deveres e direitos dos trabalhadores;

· Treinamento;

· Comunicação;

· Planos de emergência.

Até agora, o complexo Funfarme já realizou mais de 130 mil exames de PCR e mais de 2 mil pacientes diagnosticados com a Covid-19 já tiveram alta.