Hospital de Amor Fernandópolis celebra 10 anos de atividades

Na última sexta-feira (25), uma missa marcou a celebração dos 10 anos de atividades do Instituto de Prevenção do Hospital de Amor de Fernandópolis, que teve suas atividades iniciadas em 2012, sendo uma das primeiras unidades a compor a rede de institutos de prevenção do HA, que hoje está presente em 14 estados brasileiros.

Com a participação de colaboradores, pacientes, autoridades e a comunidade, a missa foi celebrada pelo Pe. Natalino Araújo, administrador paroquial da Paróquia Santa Rita de Cássia, seguida pelos parabéns e do bolo comemorativo.

Em sua fala, a gerente administrativa, Tânia Silveira Lourenço Sanches, ressaltou o apoio e a participação dos voluntários no desenvolvimento da unidade. “É uma grande satisfação podermos compartilhar este momento em que comemoramos dez anos de trabalho pela prevenção e diagnóstico precoce ao câncer. Meu muito obrigado a todos os colaboradores, voluntários e apoiadores por tornarem essa comemoração possível”, afirmou.

Estiveram presentes no ato o gerente administrativo do HA Jales, Arthur Bernardes, e a gerente de enfermagem, Talita Minella, o vereador João Pedro da Caixa, a presidente da AVCC Jales, Roseli Pupim, o Subtenente PM Sanches, representando a Polícia Ambiental, a Subtenente PM Janaína, representando o 16º Batalhão de Polícia Militar, a presidente da Associação de Voluntários da Santa Casa de Fernandópolis (Volfer), Vanderlice Moreira, e a representante da Ordem da Estrela do Oriente, Ivone Araújo.

HA FERNANDÓPOLIS

Com abrangência a 90 municípios da região de São José do Rio Preto (SP) e Araçatuba (SP), o Hospital de Amor em Fernandópolis conta ainda com duas unidades móveis, que percorrem os municípios realizando, sobretudo, exames de mamografia às mulheres.

No Instituto de Prevenção são realizados atendimentos de prevenção e diagnóstico do câncer de pele, de mama e colo de útero, e a realização de biópsias, estando equipada com consultórios de atendimento ambulatorial, equipamentos para exames e diagnóstico com a mais moderna tecnologia, além de centro cirúrgico para pequenas e médias cirurgias.

Apenas no ano de 2021, foram realizados 51.876 atendimentos, entre consultas, procedimentos, exames e pequenas cirurgias, mesmo com as restrições impostas por conta da pandemia por COVID-19. Ao todo, na unidade fixa foram realizados 13.632 exames, 3.832 consultas, 4.810 procedimentos e 500 pequenas cirurgias, enquanto as unidades móveis registraram 29.102 exames.

Com atendimento 100% gratuito e foco nas demandas de todas as cidades do noroeste paulista, os atendimentos são financiados exclusivamente pelo HA, com o apoio da comunidade que participa das campanhas, leilões e doações feitas diretamente ao hospital, em recursos ou em materiais e alimentos.