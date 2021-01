Hospital da Criança e Maternidade realiza seu 12º transplante em criança de um ano

O Hospital da Criança de Maternidade (HCM), de São José do Rio Preto no dia 18 de janeiro, seu 12º transplante da história. Maria Alice, de apenas 1 ano e um mês foi diagnosticada com cardiopatia congênita e veio de Rondônia acompanhada da mãe Tatieli Ribeiro ao HCM. A pequena estava internada há 5 meses no hospital.

A equipe do Serviço de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica do HCM, capitaneada pelo Dr. Ulisses A. Croti viajou para a cidade de Belo Horizonte onde o órgão foi captado. Em Rio Preto, o novo coração da pequena Maria Alice foi escoltado pela Guarda Civil Municipal para que o transporte fosse agilizado. O tempo total entre captação, transporte e cirurgia foi de 8h.

O Hospital da Criança e Maternidade e o Hospital de Base forma um dos complexos que mais realizam transplantes de órgãos e tecidos do Brasil, sendo referência para todo o país. Desde 1992, quando ocorreu o primeiro transplante na Funfarme, já foram realizados mais de 5.200 transplantes de coração, pâncreas, córneas, rins, fígado e medula.

São José do Rio Preto é a única cidade a realizar transplantes de coração de crianças do interior do Brasil. Os outros centros transplantadores localizam-se em capitais de Estado.