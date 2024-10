Horário de verão é “possibilidade real” e pode começar em novembro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse na última quarta-feira (2) que o retorno do horário de verão é uma “possibilidade real”. Silveira reconheceu a “necessidade” do horário…

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse na última quarta-feira (2) que o retorno do horário de verão é uma “possibilidade real”.

Silveira reconheceu a “necessidade” do horário de verão recomeçar em novembro deste ano. A medida foi suspensa em 2019 durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

“O horário de verão é uma possibilidade real, essa decisão não está tomada, mas eu me reuni com as empresas aéreas, já é público que se não houver nada que possa mudar o atual quadro nos próximos dias, a necessidade do horário de verão para o mês de novembro pode se tornar uma realidade muito premente”, disse Silveira durante coletiva de imprensa.

“A gente só sabe a importância da energia quando falta. Vivemos a maior crise hídrica dos últimos 74 anos”, destacou.

Silveira já havia ressaltado a importância da medida para garantir energia durante o chamado “horário de ponta”, das 18h às 20h. A alteração no horário é uma estratégia para aliviar a pressão sobre a demanda elétrica.