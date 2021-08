Homens acreditam ter visto OVNI em Votuporanga; ufólogo avalia relato

Homens trabalhavam no bairro Parque Santa Felícia quando se depararam com o objeto misterioso

Dois homens enviaram à redação do jornal Diário de Votuporanga um vídeo que supostamente retrata a aparição de um OVNI (objeto voador não identificado) nos céus de Votuporanga/SP.

De acordo com Claudio Roberto, ele estava no fundo de seu lote, no bairro Parque Santa Felícia, quando escutou um forte barulho que pensou se tratar de um avião; momento em que foi chamado pelo pedreiro que trabalhava em uma construção vizinha, que visualizou o objeto.

“Foi estranho, esquisito essa situação. Já vi avião, jatos, mas aquilo não. Drone também não é, não naquela altura. Ficou parado assim, parecia um beija-flor, só que metálico e grande”, explicou Claudio, ainda receoso.

Perguntado sobre o tempo em que durou a aparição do objeto, ele afirmou em detalhes: “Durou bastante tempo, mais ou menos uma meia-hora. Até que decidimos filmar, mas estava muito alto e a câmera não pegava bem, então dei zoom no máximo. Depois decidimos enviar para vocês”.

Já o pedreiro Wilson Rodrigues, corroborou e detalhou a história: “Foi um aparelho, assim não muito grande, mas também não muito pequeno, entendeu? Quando eu visualizei ele, ele tinha um barulho de um avião grande, mas estava parado. Aí, estranhei, um avião grande desse jeito e parado, aí eu olhei e meio que deu virada e o reflexo, estranhei e chamei o Claudio.”

O ufólogo votuporanguense Paulo César Rapassi, foi ouvido pela reportagem do Diário sobre o assunto e fundamentado no depoimento dos homens afirmou: “O fato estranho é que geralmente, essas naves aparecem e são silenciosas. Absurdamente silenciosas. Assim como surgem, desaparecem, não deixam rastros, nem nada. E não duvidando em nada deles, realmente, elas param no ar e desaparecem no espaço, assim, num piscar de olhos”.

O estudioso ainda comentou sobre a recente liberação de arquivos que tratam sobre o assunto, por parte do governo dos EUA: “Nesse período pós-Trump, em que foi liberado uma infinidade de segredos Ufos, conseguimos acessar evidências que até então eram desconhecidas e, assim acreditamos que essas aparições mais evidentes”, pontuou Rapassi.

Procurado, o Destacamento de Controle de Espaço Aéreo de Tanabi/SP, da Força Aérea Brasileira, afirmou por telefone que a Base não monitora esse tipo de atividade.

FONTE: Diário de Votuporanga