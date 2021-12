Homenagem: Câmara Municipal concede Voto de Congratulação ao historiador Votuporanga Ravel Gimenes

Voto de Congratulação foi concedido por iniciativa do vereador Professor Djalma Nogueira.

Nascido no dia 17 de junho de 1983, filho de Ilda Rosa da Silva e Graciano Gil Gimenes, Ravel é casado desde 2018 com Elaine Cristina Ferreira de Oliveira, professora há 15 anos na cidade.

“Considerando que RAVEL GIMENES é apaixonado por fotografia, história e por Votuporanga, formado em Análise de Sistemas pela UNIFEV, possui especialização em Planejamento e Gestão de Educação a Distância, pela UFF, e Fotografia pela UNIARA. Desde criança teve contato com a fotografia analógica, porém, foi com a versão digital que pode desenvolver todo o trabalho em pesquisa e imagem acerca da história de Votuporanga e do noroeste paulista.

É válido ressaltar que RAVEL participou de diversos projetos, exposições e workshops relacionados à fotografia. Destes se destacam o projeto Nikon School de Fotografia, promovido pela Nikon do Brasil e a realização de sua primeira Exposição Fotográfica “Votuporanga em Foco: 80 Anos”. Também é autor do livro “Votuporanga e Seus Personagens: Um olhar direcionado aos filhos das Brisas” e revisor historiográfico do livro físico e e-book “A História de Votuporanga para Crianças”. É mantenedor do projeto Votuporanga Antiga, cujo foco central é difundir imagens e pesquisas históricas sobre Votuporanga nas mídias sociais. Ainda é colunista do Jornal Diário de Votuporanga, redigindo a coluna semanal “Votuporanga Antiga”, desde 2020. Por fim, é membro do Cine Foto Clube de Amparo, o qual atua como associado, e integra o Conselho Cultural da cidade, nas áreas de Artes Visuais e Artesanato, desde 2018.

Dentro desse contexto, torna-se justo prestar homenagem a esse ícone votuporanguense, que escolheu como hobby e paixão, a história de sua cidade natal, trazendo à tona, belas lembranças desde a fundação da nossa querida cidade das Brisas Suaves.

Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de consignar em ata VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Senhor RAVEL JOÃO DA SILVA GIMENES pelo belíssimo trabalho que desenvolve para que as memórias de nossa terra não sejam esquecidas”, aponta a justificativa.