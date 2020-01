Homem toma ‘Viagra para touros’ e é operado após ereção de três dias

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Paciente foi submetido à cirurgia de urgência assim que condição persistente foi verificada por médicos de hospital em Reynosa, no México; ele passa bem.

Um homem tomou viagra para touros e precisou ser operado após ter ereção durante três dias em uma cidade do México. De acordo com o jornal La República, a história só veio à tona após o internamento do indivíduo.

De acordo com médicos que prestaram o atendimento, o paciente ingeriu uma substância usada por pecuaristas para estimular a inseminação em bovinos.

No hospital, o homem disse ter tomado o “viagra para touros” porque planejava um encontro sexual bem-sucedido com uma garota de 30 anos. Entretanto, sua ideia falhou, já que a ereção não lhe deu nenhum momento de prazer.

Para retomar a condição normal, médicos tiveram que submeter o sujeito a uma cirurgia de emergência.