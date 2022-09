No último fim de semana, os policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar do Interior, prenderam em flagrante um homem que tentava vender o próprio filho para conseguir dinheiro para comprar drogas. A ocorrência foi registrada no município de Osasco.

A equipe estava em patrulhamento quando foi informada pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) de que o homem tentava vender a criança, de apenas 1 ano e 3 meses, para comprar drogas.

No local, o indivíduo apresentava sinais de embriaguez e aparentava estar sob efeito de entorpecentes. O menino foi encontrado em um carrinho e tinha sinais de maus tratos, o que causou ainda mais indignação por parte de comerciantes do local, que precisaram ser acalmados.

Aos policiais, o homem admitiu que, caso não conseguisse vender o filho, o abandonaria. Ele foi conduzido ao 5º Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça após ser registrado o boletim de ocorrência pelo crime de maus tratos. O Conselho Tutelar foi acionado e o menino ficou sob os cuidados de uma tia.

Na foto, a criança descansa sobre a blusa do policial que a salvou.