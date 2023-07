Homem se entrega à polícia após matar ex-companheira a facadas em Santa Fé do Sul

Uma ocorrência chocante abalou a tranquilidade da Rua 09, no bairro Vila Moreira, em Santa Fe. Um homem, ainda não identificado, matou brutalmente sua ex-companheira, de apenas 24 anos, a facadas, na residência da vítima. O crime aconteceu em plena luz do dia.

Segundo informações de uma testemunha ocular, o casal estava separado há algum tempo, mas hoje o agressor invadiu a residência da vítima, culminando em uma discussão acalorada, que terminou de forma trágica. Utilizando uma faca como arma, o homem desferiu golpes violentos na cabeça, pescoço e tórax da jovem mulher, ocasionando ferimentos extremamente graves.

Ainda de acordo com relatos da testemunha, dentro da residência havia duas crianças, filhas da vítima, que presenciaram a cena chocante do assassinato de sua própria mãe. As crianças, cujas idades não foram divulgadas, ficaram traumatizadas com a brutalidade do acontecimento e foram prontamente amparadas por vizinhos até a chegada das autoridades.

O SAMU foi acionado, mas infelizmente, ao chegarem ao local, os socorristas constataram o óbito da mulher, sendo as lesões no pescoço e tórax apontadas como as prováveis causas fatais.

Após cometer o crime, o agressor se entregou voluntariamente à Polícia Militar, que o prendeu em flagrante por homicídio. As autoridades estão investigando o caso e trabalham para apurar os motivos que levaram a essa tragédia familiar.