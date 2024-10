Homem que matou pai, irmão e PM é encontrado morto dentro de casa

Edson Fernando Crippa, de 45 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa em Novo Hamburgo (RS) após matar seu pai, irmão e um policial, além de ferir outras nove pessoas. A Brigada Militar fez um cerco ao local durante a madrugada, e Crippa foi encontrado sem vida quando os agentes entraram na residência nesta quarta-feira (23). O tiroteio começou após os policiais irem até a casa de Crippa para investigar uma denúncia de cárcere privado envolvendo seus pais.

De acordo com o comandante-geral da Brigada Militar, Claudio dos Santos Feoli, a perícia será responsável por confirmar a causa da morte, mas a hipótese inicial é que Crippa tenha sido atingido durante a troca de tiros com a polícia. Durante o cerco, Crippa também derrubou dois drones usados pela polícia, e as negociações com ele se estenderam por toda a noite. Entre os feridos estão policiais, familiares e um guarda municipal, que foram levados a hospitais da região.

As tentativas de negociação foram frustradas, e o atirador respondia apenas com disparos. Segundo o tenente-coronel Alexandro Famoso, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, Crippa saiu armado para a frente da casa e atirou em todas as pessoas que estavam no local, incluindo os próprios pais e os policiais que atenderam à ocorrência.