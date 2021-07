Segundo Pedro Luís Carvalho, delegado de Palmares Paulista (SP) responsável por investigar o caso, Márcio deve ficar preso até o julgamento ser realizado. O G1 entrou em contato com o Ministério Público para descobrir se o ajudante de motorista foi denunciado, mas ainda aguarda retorno.”Nós concluímos o inquérito, fizemos o indiciamento por tentativa de feminicídio e representamos pela prisão preventiva”, afirmou o delegado ao G1 na tarde desta terça-feira (20).

O crime aconteceu na tarde do último dia 11 de junho, no bairro Jardim União, em Palmares Paulista. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o suspeito ficou nervoso ao ser avisado sobre a obrigatoriedade de usar o acessório.

O ajudante de motorista negou as acusações durante depoimento à Polícia Civil. Em nota enviada na época em que a prisão foi realizada, a advogada de Márcio afirmou que o cliente estava profundamente arrependido e lamentava o ocorrido.

Versão do suspeito

“O Márcio retrucou e perguntou o motivo de estar sendo advertido, porque outras pessoas também estavam sem máscara. Ele também disse que foi chamado de vagabundo, perdeu a cabeça e decidiu segurar a Adriana para olhá-la no olho e afirmar que não era vagabundo”, contou Pedro.

De acordo com a Adriana, de 38 anos, Márcio entrou na padaria com a máscara embaixo do queixo, ficou nervoso depois de ser avisado sobre a obrigatoriedade usar o acessório de forma correta e deu um tapa em produtos que estavam sobre um balcão.