Um caminhoneiro de 44 anos foi vítima de um sequestro relâmpago na noite de quinta-feira (5), depois de ser abordado por três homens, na Rodovia Assis Chateubriand, próximo ao município de José Bonifácio/SP. Ele ficou quase 24 horas no poder dos bandidos até ser liberado no fim da tarde desta sexta-feira (6), em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem conduzia um caminhão carregado com piso que saiu de Rio Claro/SP, com destino à Toledo e Cascavel, ambas no Paraná. Em determinado ponto, ele contou ter ouvido um barulho vindo de uma das rodas e decidiu parar o caminhão no acostamento da rodovia para checar se havia algum problema com um dos pneus.

Já do lado de fora do veículo, ele percebeu a aproximação de três homens que demonstraram querer ajudar. Ele foi questionado por um dos sujeitos se o caminhão teria seguro e quando afirmou que sim, foi dominado pelo trio e obrigado a entrar em um carro modelo Toyota/Corolla. Ele também contou que foi encapuzado e que rodou por cerca de uma hora no poder dos sequestradores.

A vítima foi deixada em um quarto de uma casa, mas não soube reconhecer se era na área rural ou urbana. No dia seguinte, ele novamente encapuzado e levado ao mesmo carro. Os bandidos andaram por cerca de uma hora e meia, até que a vítima foi deixada na Rodovia Assis Chateubriand, na entrada de São José do Rio Preto/SP.

Depois de ser liberado, o caminhoneiro pediu socorro para funcionários de um posto de combustível que acionaram a Polícia Militar. Além do veículo com a carga, o homem teve a CNH, o aparelho celular e o valor R$ 1,8 mil roubados. A Polícia Civil vai investigar o caso.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br