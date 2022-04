Cadeirante de Votuporanga assedia mulheres em Fernandópolis

Um cadeirante, morador em Votuporanga e com passagem pela polícia, teve que ser levado para a rodoviária por uma ambulância após o CRAS de Fernandópolis ser acionado. Embriagado, ele assediava mulheres na porta de um supermercado no bairro Pôr do Sol em Fernandópolis.

Segundo informações extraoficiais, há cerca de três dias ele estava em Fernandópolis praticando o ato e descumprindo medidas judiciais, já que está de “carteirinha” por uma condenação imposta pela Justiça em Votuporanga.

A Polícia Militar também foi acionada para atender a importunação causada pelo homem.

