Por reagir a um roubo, um homem de 51 anos, morador do Jardim Ielar, em Rio Preto levou dois tiros nesta quinta-feira (27). De acordo com informações do boletim de ocorrência, o caso foi registrado por volta de 20h30. Policiais militares declararam na Central de Flagrantes que foram acionados a uma residência do referido bairro, já que uma pessoa havia sido atingida por disparos de arma de fogo.

Como a vítima foi socorrida ainda consciente, os PMs foram até a unidade de saúde e conseguiram conversar com o homem.

Um detalhe chamou atenção no depoimento. Ele alegou aos agentes “que tinha mantido contato via WhatsApp com um desconhecido e quando ele chegou na porta da casa, desceu da moto usando capacete e com um revólver na mão. Ele então reagiu ao assalto por pensar que arma era de brinquedo, devido ao tamanho pequeno. Por isso levou dois tiros, que acertaram o tórax, próximo à clavícula e outro na região do abdômen”.