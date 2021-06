De acordo com o boletim de ocorrência, Jason Jeferson Randal de Oliveira participava de uma festa em uma residência na noite de sábado (19), quando um vizinho atirou para o alto com uma espingarda.

Um grupo de frequentadores do evento foi até a casa do suspeito para questionar sobre o disparo, mas ele atirou novamente e atingiu o peito de Jason, que morreu no local.