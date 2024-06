Homem mata a mulher, fica descontrolado e morre na rua

Um homem de 35 anos morreu após matar a mulher de 26 e passar mal na rua, na madrugada desta quinta-feira (13/6), no bairro Jardim Nunes, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi chamada por volta das 22h para atender uma denúncia informando que um homem estava na rua armado e descontrolado, disparando tiros para cima. Câmeras de circuito de segurança flagraram ele tentando pular o muro de uma casa duas vezes, mas ele cai no chão após receber um choque da cerca elétrica.

Ele conseguiu invadir uma residência, onde quebrou tudo e bebeu um litro de vinagre. Depois, foi capturado pela PM, passou mal na calçada, foi socorrido pela equipe e morreu na viatura. A informação da polícia é de que ele se desfez da arma quando percebeu a viatura se aproximando. Porções de drogas foram encontradas com ele.

Por volta da 01h, a Polícia Militar recebeu outro chamado. Desta vez, informando de que duas crianças estavam chorando muito dentro de uma casa.

Os militares se deslocaram até o endereço e foram recebidos pelos menores; uma criança na faixa etária de pouco mais de 1 ano e outra de 6 anos de idade. Elas contaram para a equipe que a mãe estava dormindo e machucada; os policiais foram até o quintal, área indicada pelas crianças, e encontrou o corpo da mulher ferido com dois disparos.

Lá, a PM encontrou também, o documento do homem que havia morrido horas antes na rua.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML). Os dois irmãos estão sob os cuidados de uma tia.

A motivação não foi esclarecida e o caso foi registrado no Plantão Policial.