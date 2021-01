Homem esfaqueia vizinho no pescoço e tenta fugir em carro de aplicativo

Um repositor de 26 anos esfaqueou o vizinho no pescoço nesta terça-feira (19), no bairro João Paulo Segundo, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito e a vítima, de 18 anos, teriam discutido.

O estudante foi atingido no pescoço, socorrido e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tangará. Ele levou 25 pontos na área atingida, foi medicado e liberado.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi flagrado pela Polícia Militar tentando fugir em um carro de aplicativo. Ele estava sendo ameaçado por outros vizinhos.

Ao ser detido, o homem danificou a viatura dos policiais. A Polícia Civil registrou o caso como tentativa de homicídio.

Ele foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça.

