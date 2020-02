Homem é reanimado após se afogar em córrego às margens de avenida em Rio Preto

De acordo com a corporação, a vítima estava em parada cardíaca e sem respirar. Ela foi reanimada e levada para o Hospital de Base, onde permanecem internada.

A TV TEM entrou em contato com a assessoria do hospital para perguntar o estado de saúde do homem, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

FONTE: Informações | g1.globo.com