Homem em surto é preso após tentativa de roubo de moto em restaurante

Um incidente de roubo culminou na prisão de C.F.M., de 32 anos, na região de Fernandópolis. A ocorrência teve início quando o COPOM emitiu um alerta de furto na Rua Renato Cesário Borges, em frente a um restaurante de comida japonesa. Segundo relatos, o suspeito, visivelmente desorientado, tentou furtar uma motocicleta estacionada no local.

De acordo com testemunhas, C.F.M. ligou a motocicleta e tentou escapar, mas foi interceptado. Com o auxílio de funcionários do restaurante, eles conseguiram conter o acusado. Durante o confronto, ambos sofreram ferimentos leves, e o local também sofreu danos materiais. A motocicleta, três cadeiras e um celular foram danificados durante a tentativa de contenção.

A Polícia Militar conduziu C.F.M. à delegacia, onde ele foi detido e aguardará uma audiência de custódia. Familiares que compareceram à delegacia relataram que o homem estaria passando por problemas psicológicos e que recentemente havia sido atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).