Homem é preso por violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo

Na noite de ontem (11) policiais militares do 4° Gp da 3ª Cia do 16º BPM/I – Monções prenderam indivíduo por violência doméstica e posse ilegal de munição e arma de fogo.

Após ocorrência irradiada pelo COPOM, onde pelo local tratava-se de uma ocorrência de violência doméstica sendo que a vitima informou que seu esposo chegou aparentemente embriagado querendo discutir, para tentar evitar a briga se dirigiu até a cozinha, momento esse que autor deu um soco em seu celular vindo o aparelho cair no chão.

A vítima pegou o aparelho e quando estava indo pra sala, seu cônjuge empurrou sua cabeça contra a parede, inclusive alegou que se chamasse a policia a mataria ainda essa noite. Temendo por sua vida saiu correndo até a casa de sua irmã pedindo socorro.

Diante dos fatos, a vítima autorizou a entrada na residência para conversar com seu esposo após narrar os fatos. O autor foi informado dos seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer calado. Ainda em contato com a vítima, foi indagada sobre a possibilidade de armas na residência tendo em vista o autor a ter ameaçado de morte, momento este que ela respondeu que sim, que estava no quarto, após breve busca foi localizada uma espingarda de chumbinho da marca Rossi calibre 4,5, sendo verificado adulteração do cano e com isso passou a utilizar munição de calibre 22. No armário da cozinha foram localizadas embrulhadas em uma sacola plástica 20 munições de calibre 22.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde a arma e as munições foram apreendidas e o agressor permaneceu preso à disposição da Justiça.