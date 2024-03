Homem é preso por tráfico de drogas após ação policial em Jales

Durante um patrulhamento rotineiro da Força Tática em Jales, visando coibir o tráfico de drogas, furtos, roubos e outros delitos, informações relevantes levaram as autoridades a uma residência na Cohab Dercilio. Essa incursão resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de substâncias ilícitas.

Os policiais avistaram um veículo Ford/Ka estacionando em frente à casa em questão. O condutor desembarcou, fez uma rápida transação com o suspeito na residência e partiu logo em seguida. Suspeitando do comércio de entorpecentes, os agentes seguiram o veículo e o abordaram na Rua Nossa Senhora Aparecida. Durante a busca pessoal do motorista, encontraram uma porção de substância branca, aparentando ser cocaína, em seu bolso, juntamente com um maço de cigarros.

O condutor admitiu ter adquirido a droga do suspeito por R$ 100,00. Diante disso, as autoridades retornaram à residência onde ocorreu a transação ilícita e encontraram mais substâncias entorpecentes. Foram apreendidas 28 porções de cocaína, embaladas individualmente, semelhantes às encontradas com o comprador. Além disso, foram localizadas duas porções de maconha em um armário da cozinha, acompanhadas de uma nota de R$ 100,00. No quarto do casal, foram encontrados mais R$ 417,00 em notas diversas.

Após a confirmação do comércio ilegal de drogas, o suspeito foi preso. Ele admitiu a propriedade das drogas, enquanto sua esposa alegou desconhecer as atividades ilícitas do marido, corroborando com o relato do comprador.

As partes foram conduzidas até a Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão, Dr. Nilton, ratificou o flagrante delito. O suspeito permaneceu sob custódia, aguardando a audiência de custódia. O comprador, por sua vez, foi ouvido e responderá pelo crime em liberdade. Os objetos e as drogas foram apreendidos para perícia.