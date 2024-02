Homem é preso por contrabando de cigarros pela Polícia Ambiental

Um homem de 35 anos que transportava 1.500 maços de cigarros contrabandeados em um Fiat Palio na Estrada Municipal Eugênio Vanzei, no município de Cardoso, foi preso pela Polícia Ambiental durante a Operação Impacto/Piracema.

O fato aconteceu na tarde de terça-feira (21), quando uma equipe da Polícia Ambiental realizava um bloqueio na via quando abordou o veículo. Ao vistoriar o porta-malas, os policiais encontraram três caixas de papelão contendo os cigarros da marca Eight, de origem paraguaia.

O condutor do veículo, que não teve o nome divulgado, confessou que adquiriu os cigarros no Paraguai para revender em seu comércio, mas não possuía documentação fiscal da mercadoria.

Diante da caracterização do crime de contrabando, o homem foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Federal de São José do Rio Preto para as medidas cabíveis.

O veículo utilizado no crime, a mercadoria apreendida, um aparelho celular e R$ 464,00 em dinheiro também foram apreendidos.

Crime e Punição

O crime de contrabando é tipificado no artigo 334-A do Código Penal Brasileiro e prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa.