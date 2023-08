Homem é preso por agressão e roubo em Santa Fé do Sul

Na manhã de ontem (21), policiais militares da 4ª Cia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior – Santa Fé do Sul, prenderam indivíduo por agressão, roubo e violência doméstica.

Equipe policial de serviço acionada pelo COPOM para atendimento de ocorrência de pedido de socorro feito por uma mulher no interior de um apartamento, sendo que pelo local foi constatado que haviam duas vítimas, uma vítima masculina que apresentava um edema na região frontal direita da cabeça e uma vítima feminina que apresentava uma vermelhidão no braço esquerdo.

Declaram as vítimas que o ex-namorado da vítima feminina entrou no condomínio e pulou o muro que dá acesso ao apartamento, chamou-a por diversas vezes, e como não foi atendido forçou a porta dos fundos conseguindo abri-la, entrando no apartamento. Que avançou sobre ela empurrando-a, a jogou na cama sobre a vítima masculina e começou a desferir socos no rosto e na cabeça da vítima masculina.

A mulher pegou o celular para pedir auxílio da Polícia Militar, mas o agressor tomou-o de suas mãos, colocou no bolso e saiu do apartamento fugindo para rumo ignorado.

Iniciadas diligências com apoio das demais viaturas, sendo o autor localizado chegando em seu local de trabalho pela Rua do Empreendedor, onde foi abordado e revistado.

Conduzido até a Delegacia da Mulher onde foi indiciado por violência doméstica, roubo simples (celular) e lesão corporal, sendo recolhido o autor a carceragem local, permanecendo à disposição da Justiça.