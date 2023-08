Saev Ambiental e Prefeitura iniciam obra de interligação do Poço Oeste com a ETA

Nesta primeira etapa da obra os serviços serão executados na rua Acre, desde a rua Pernambuco até a rua Minas Gerais, pelos próximos 45 dias

A Saev Ambiental e a Prefeitura de Votuporanga deram início nesta terça-feira (22/8) à obra de interligação do Poço Oeste com a Estação de Tratamento de Água – ETA. Nesta primeira etapa da obra, nomeada de Adutora Oeste-Central, os serviços serão executados na rua Acre, desde a rua Pernambuco até a rua Minas Gerais, pelos próximos 45 dias.

“A primeira etapa da obra teve início com o corte de asfalto (fresa) e por isso apenas uma faixa da rua Acre precisou ser interditada, possibilitando o fluxo normal de veículos. Nos próximos dias, quando será executada a abertura das valas para a implantação da nova tubulação, o trânsito será totalmente interditado neste trecho”, afirmou o engenheiro e chefe do Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira.

Em Votuporanga o sistema de abastecimento de água é formado pela Represa Municipal de Captação “Prefeito Luiz De Haro”, a Estação de Tratamento de Água (ETA), os quatro Poços Profundos: Zona Sul, Zona Norte, Zona Sudeste e Zona Oeste, além dos Poços Semiartesianos no distrito de Simonsen e na Vila Carvalho.

“Essa obra de interligação do Poço Oeste com a ETA é a última etapa para a interligação de 100% deste grande sistema de captação de água. Entre os benefícios está o de minimizar impactos no fornecimento de água em casos de manutenções ou intervenções, pois a interligação permitirá atender a demanda, mesmo com algum ponto sem distribuição”, ressaltou o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela.

O Poço Oeste é isolado e trabalha apenas para o abastecimento de água da sua região. “Com esta importante obra de interligação, que inclusive faz parte do meu plano de governo, o Poço Oeste terá a sua capacidade de distribuição e de produção de água ampliadas para outras áreas que necessitem. Uma grande conquista para Votuporanga”, afirmou o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba.

Método não destrutivo

Com a duração total de até seis meses, a obra Adutora Oeste-Central vai contemplar da Vicinal Nelson Bolotário até a rua Acre, passando pela rua Vitório Albarelo e avenida Fortunato Targino Granja, além de atravessar a rodovia Péricles Belini. Trata-se de uma obra de engenharia de alta complexidade, pois serão quase 5km de redes.

“No trecho que contempla a rodovia, para não prejudicar o grande fluxo de veículos, será utilizado um método não destrutivo, em que a rede passará por debaixo da pista, evitando assim a paralisação da via. Já nas ruas e avenidas, os trechos serão parcialmente interditados com rotas e desvios alternativos”, afirmou o superintendente adjunto da Saev Ambiental, Luciano Passoni.

O investimento para a execução da obra é de R$ 2.089.687,34. A tubulação que será implantada foi adquirida, por meio de outra licitação, custando R$ 944.803,80. O valor total é R$ 3.034.491,14, sendo integral de recursos próprios da autarquia.