Homem é preso pela PM após golpear opositor com facão no pescoço em General Salgado

Um homem que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, nesta quinta-feira (05), na cidade de General Salgado (SP). O homem desferiu contra a vítima um golpe de facão na região do pescoço.

Policiais Militares foram acionados para atendimento de ocorrência de briga generalizada, onde no local, a equipe deparou com uma vítima caída ao solo com um grave ferimento no pescoço, sendo amparada por populares.

Os PMs iniciaram diligências em busca pelo autor do crime, obtendo êxito em localiza-lo defronte a Santa Casa local. Segundo o autor, ele foi até a residência da vítima, quando iniciaram uma discussão, sendo que pegou um facão que estava pela residência e desferiu um golpe no pescoço da vítima causando uma grave lesão.

Populares após notarem o ocorrido, tentaram defender a vítima, sendo também feridos e, no mesmo ato, conseguiram desarmar o autor.

O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.