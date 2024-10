Homem é preso em Votuporanga após agredir a própria mãe

Polícia Militar intervém em caso de violência doméstica após denúncia via 190.

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante um homem de 29 anos, nesta segunda-feira (14), por agredir a própria mãe. O caso, classificado como violência doméstica, ocorreu após a vítima relatar ferimentos nos braços e pescoço, resultantes da agressão.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a PM foi acionada através do 190 e, ao chegar ao local, encontrou o agressor em estado de descontrole. Segundo a mãe, além das agressões físicas, o filho proferiu ameaças contra ela. A polícia precisou usar força moderada para conter o acusado, que resistiu à prisão.

O homem foi levado à Central de Polícia Civil, onde foi autuado e permanece à disposição da Justiça.