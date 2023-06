Nova fase da ‘Operação Cassiel’ cumpriu dois mandados de busca e apreensão; suspeito foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão durante a Operação Cassiel 4, sendo um deles na casa do suspeito e outro no Fórum, onde trabalha como funcionário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).