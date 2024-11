Homem é preso em flagrante por agredir a avó de 70 anos

Na manhã do último sábado (2), um homem de 28 anos foi preso em flagrante após agredir fisicamente sua avó, de 70 anos, em Mirandópolis, no interior de São Paulo. O episódio de violência doméstica ocorreu na rua Júlio Prestes, na região central da cidade.



De acordo com informações da polícia, o suspeito estava sob efeito de álcool e drogas quando desferiu chutes, socos e pontapés contra a idosa. Além das agressões físicas, ele também danificou móveis da casa e quebrou uma porta nos fundos da residência.

A denúncia foi feita ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que enviou uma equipe ao local. O agressor foi encontrado no quintal da casa e, após ser detido, foi encaminhado ao Distrito Policial de Mirandópolis, onde permanece à disposição da Justiça.