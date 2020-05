De acordo com depoimento da mulher à Polícia Militar, após receber vários chutes e ter sido ameaçada de morte, ela se escondeu em um centro de habilitação e renovação cristã, no mesmo bairro em que mora. Ela ainda afirma que o marido era perigoso e não se entregaria à policia facilmente.

A vítima foi atendida no Pronto Socorro Municipal com lesões no rosto, na região dos olhos e da boca, além de reclamar de dores pelo corpo todo.