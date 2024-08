Homem é preso com mais de R$ 1 mil em notas falsas em Buritama

Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (13) após tentar usar uma nota falsa de R$ 20 em um posto de combustíveis em Buritama. A Polícia Militar, acionada por uma denúncia, encontrou em sua casa mais de R$ 1 mil em cédulas falsas.

De acordo com as informações, um funcionário do posto desconfiou da nota e acionou a polícia. Com as imagens das câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar o suspeito e foram até sua casa.

Durante a abordagem, os policiais encontraram a mesma nota falsa utilizada no posto e, após buscas no imóvel, localizaram um grande valor em dinheiro falso em um dos quartos. Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado para a Polícia Federal em Araçatuba.

O suspeito confessou ter utilizado as notas falsas para fazer compras em diversos estabelecimentos da cidade e informou que havia adquirido o dinheiro de um desconhecido.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar outras pessoas envolvidas no esquema de falsificação de dinheiro.