Homem é preso com mais de 3 mil maços de cigarro em ônibus na região

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Indivíduo de 20 anos contou aos policiais que havia comprado o produto em Pedro Juan Caballero, no Paraguai e, seu objetivo era revendê-los na capital federal, quando foi detido em Rubiácea/SP.

Um homem de 20 anos, morador em Brasília/DF, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (28) por policiais rodoviários, durante patrulhamento desencadeado em função da Operação “Rodovia Mais Segura”, em frente à de pedágio de Rubiácea/SP, na Rodovia Marechal Rondon.

Os policiais abordaram um ônibus de passageiros que tinha como destino, Brasília e, durante entrevista com alguns passageiros, um deles, identificado como P.H.C., 20 anos, morador em Brasília, disse que em sua bagagem, composta por duas caixas grandes, havia brinquedos.

Eles abriram as caixas e descobriram que no meio dos brinquedos havia 3 mil maços de cigarro. O acusado confessou que tanto os brinquedos quanto os cigarros foram comprados em Pedro Juan Caballero, no Paraguai e, seu objetivo era revendê-los na capital federal.

Diante das circunstâncias o acusado recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba/SP, onde foi autuado em flagrante por contrabando e descaminho, permanecendo preso à disposição da Justiça para realização de audiência de custódia.

As mercadorias apreendidas foram encaminhadas à Receita Federal.

FONTE: Informações | rp10.com.br