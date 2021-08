Homem é preso com mais de 200 quilos de maconha em rodovia na região

Ao todo foram encontrados 219 tabletes da droga dentro do carro do suspeito

Na tarde desta terça-feira, 03, um homem foi preso após ser flagrado com mais de 200 quilos de maconha na Rodovia Marechal Rondon, em Coroados, na região de Araçatuba.

O veículo do suspeito, com placas de Campo Grande (MS), foi abordado durante fiscalização do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

Ao ser parado, os policiais observaram que o veículo estava rebaixado, e após passar por revista, foram identificados os 202,1 quilos da droga, separados em 219 tabletes.

A droga foi apreendida e o motorista, de 25 anos e morador de Três Lagoas (MS), foi preso e encaminhado para à Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba, e posteriormente para a Cadeia Pública de Penápolis.