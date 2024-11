Homem é preso com entorpecentes e quase R$ 5 mil em dinheiro em Votuporanga

Na noite deste domingo (3), agentes da 3ª Cia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, prenderam um homem (que não teve os dados revelados) por tráfico de drogas em Votuporanga. De acordo com informações da Polícia Militar, a ação foi realizada no Loteamento Nova Alvorada.

Na Central de Flagrantes, militares relataram que em operação conjunta, a equipe da Força Tática e equipes da Atividade Delegada, pela zona Leste da cidade, avistaram um veículo Gol branco com três pessoas no interior.

Ao perceberem a presença da Polícia Militar, os suspeitos tentaram se abaixar e esconder o rosto, motivo pelo qual o automóvel foi abordado. Na revista pessoal foi encontrada uma porção de haxixe com um dos passageiro, duas de maconha, uma porção de haxixe e um telefone celular com o condutor do Gol.

Com o terceiro envolvido, nada ilícito foi encontrado. Em entrevista com o motorista, ele assumiu “que realizava o tráfico de drogas e que teria mais substâncias ilegais na casa dele”. Na revista da residência, encontraram mais uma porção de maconha, uma balança de precisão, uma porção grande de haxixe, 84 comprimidos da droga sintética ecstasy e R$ 4.950 mil em dinheiro.

Diante do cenário, os suspeitos receberam voz de prisão e acabaram conduzidos à Central de Polícia Judiciária. No local, o condutor do carro permaneceu preso pelo delegado, à disposição da Justiça, sendo os demais ouvidos e liberados após assinatura de termo de compromisso, mas serão investigados. (Com informações da Polícia Militar – Gazeta Rio Preto