Homem é preso com cerca de R$ 100 mil em produtos contrabandeados

Uma equipe do TOR estava realizando fiscalizações pela Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, em Andradina/SP, quando abordou o motorista.

Um homem foi preso em flagrante com cerca de R$ 100 mil em mercadorias contrabandeadas nesta segunda-feira (19), na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, em Andradina/SP.

Uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) estava pela rodovia realizando fiscalizações quando abordou um Fiat/Línea, com placas de Três Lagoas/MS.

Em vistoria o porta-malas do veículo, os policiais encontram vários smartphones, perfumes, fones de ouvido, baterias de celulares e máquinas usadas no conserto de aparelhos celulares.

De acordo com a polícia, o motorista do carro confessou que os objetos são do Paraguai e que não possuía nenhuma documentação fiscal.

A mercadoria foi apreendida e apresentada na Polícia Federal.

FONTE: Informações | sbtinterior