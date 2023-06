Homem é preso com bicicleta furtada em Jales

Na madrugada de ontem (21) policiais militares da 2ª Cia do 16º BPM/I – Jales recuperaram bicicleta furtada.

A equipe policial tomou conhecimento através do grupo de Whatsapp de um furto de uma bicicleta preta com detalhes em amarelo ocorrido no final da tarde do dia 20 em frente da Academia na Rua Oito.

Durante patrulhamento pelo Bairro da Vila União a equipe visualizou um indivíduo em posse de uma bicicleta com as mesmas características da que foi furtada. O local é conhecido por ser um ambiente onde usuários de droga frequentam, portanto foi realizada a abordagem ao suspeito.

Após busca pessoal, o indivíduo foi questionado sobre a origem da bicicleta e acabou confessando que realizou o furto por volta das 16h00. Foi realizado contato com a vítima, a qual reconheceu a bicicleta.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde a bicicleta foi devolvida ao seu legítimo proprietário, sendo que o indivíduo foi indiciado e liberado