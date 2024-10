Homem é preso após tentar matar a ex-mulher esfaqueada

Policiais militares e do Grupo de Ações Táticas (Gate) da PM prenderam em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (02/10) um homem de 42 anos que havia tentado matar a ex-mulher

Policiais militares e do Grupo de Ações Táticas (Gate) da PM prenderam em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (02/10) um homem de 42 anos que havia tentado matar a ex-mulher esfaqueada, em Guapiaçu, cidade próxima a Rio Preto.

De acordo com a Polícia Civil, por volta das 19h30 de ontem, os PMs faziam um patrulhamento de rotina quando foram surpreendidos pelo suspeito, que estava correndo a pé no contra-fluxo da viatura. Como a equipe já tinha o conhecimento de que a ex-companheira dele tinha uma medida protetiva, a corporação se deslocou até o endereço da mulher.

No local, os policiais encontraram os vizinhos pedindo socorro porque a vítima havia sido esfaqueada. Ela foi socorrida por uma ambulância do Resgate e foi encaminhada ao Hospital de Base de Rio Preto com cinco perfurações pelo corpo.

Após o crime, o suspeito fugiu e se escondeu em uma casa, na avenida Clarice Vendramini Zaituni. Quando os militares entraram no local, ele pegou uma faca e ameaçou tirar a própria vida.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem estava alterado e, durante um descuido, os PMs efetuaram um tiro com arma de eletrochoque, que não fez efeito.

O suspeito correu novamente para dentro do imóvel e se trancou no banheiro. Foi necessário o apoio do 9º Batalhão de Ações Especiais (Baep), onde um policial esteve em negociação com o suspeito até às 4h, sem sucesso.

Com a equipe especializada do Gate foi possível controlar o criminoso. Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil e permaneceu preso por tentativa de feminicídio.

A vítima, que está separada dele há três meses, teve ferimentos na barriga, na perna, no ombro e no antebraço.