Homem é preso após quebrar os dentes do filho de 8 anos da namorada

Um homem foi preso em flagrante suspeito de agredir o filho da namorada, de 8 anos, neste domingo (26), após uma discussão, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), Eduardo Rosa Rodrigues, de 37 anos, arremessou a criança contra o chão para que ela parasse de chorar. O garoto, que estava assustado com a briga teve dois dentes quebrados e precisou levar quatro pontos na boca.

O g1 não conseguiu localizar a defesa de Eduardo para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

A criança precisou ser encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugol) após a agressão, conforme a PM. A vítima sofreu vários hematomas no rosto e braços. Já Eduardo foi encaminhado à Central Geral de Flagrantes de Goiânia, mas acabou sendo liberado após pagar uma fiança de R$ 2,6 mil.

Segundo a corporação, a agressão ocorreu depois que o homem tentou retirar o carro da garagem. Ele teria batido no portão, o que desencadeou a discussão entre o casal. Neste momento, a criança começou a chorar. Eduardo, inclusive, ameaçou bater na vítima caso ela não parasse com o choro.

Depois da ameaça, o homem desceu do carro, pegou a criança pelos braços e a atirou contra o chão, de acordo com a PM. A mãe do garoto então, o levou para o hospital. Depois de receber o atendimento, ela acionou a polícia. Eduardo foi preso em casa por lesão corporal dolosa.