Um homem de 37 anos foi preso após denúncia de violência doméstica da própria sobrinha. A jovem de 19 anos afirmou que ela e o filho de dois anos eram agredidos pelo tio, e que a criança era mantida presa com uma coleira de cachorro. O flagrante ocorreu na terça-feira (20), em Chapadão do Sul, na região Nordeste do Mato Grosso do Sul.