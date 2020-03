Nesta quinta-feira, o número de desaparecidos subiu em Guarujá de 16 para 37. Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, as autoridades fizeram o cruzamento das listas de moradores do Morro Barreira do João Guarda do Programa Saúde da Família e da Defesa Civil. Ainda segundo as autoridades, mais de 50 casas foram atingidas pelo deslizamento no bairro, por isso, é possível que esse número de desaparecidos suba ainda mais.