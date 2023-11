Pelo local, os militares fizeram contato com uma senhora de 81 anos, relatando que estava acordada em seu quarto, quando ouviu alguns barulhos pela residência, ao se levantar disse que se deparou com um indivíduo alto, magro, camiseta escura de manga, rosto fino, em pé na porta do seu quarto. Neste momento o indivíduo que já havia subtraído o celular da vítima deixou a luz do aparelho acender, onde ela conseguiu ver o rosto do indivíduo claramente.

Diante das informações e características, os militares iniciaram patrulhamento, com vistas em localizar o acusado. Quando os militares adentraram pela rua São Francisco com a rua São Benedito, avistaram um indivíduo com as características do acusado do furto. Abordado nada de ilícito foi localizado, após ser indagado, ele negou a autoria do crime.