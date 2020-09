Homem é preso acusado de embriagar e estuprar menina de 13 anos em Araçatuba

O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (17) e foi a própria vítima que chamou a polícia.

​Policiais militares prenderam no início da noite desta quinta-feira (17) um homem de 32 anos, morador no conjunto habitacional Águas Claras, em Araçatuba/SP, acusado de embriagar e estuprar uma menina de 13 anos, que contratou para fazer faxina em sua casa.

O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira. Foi a própria vítima que chamou a polícia. Ela contou que foi na casa do acusado às 8h, para realizar faxina. No entanto, ao chegar no local, foi incentivada a consumir bebida alcoólica Askov, que é a base de vodka. No total foram seis garrafas.

A mãe da vítima disse à polícia que na noite anterior o acusado esteve em sua casa, porque é conhecido da família. Na ocasião, ele mostrou interesse em contratar os serviços da menina, para fazer uma faxina em sua casa.

A garota não soube descrever todo o ocorrido à mãe, disse apenas que perdeu a​ ​consciência e acordou já no banheiro da casa do autor, sem roupas, durante relação​ ​sexual. Perdeu novamente a consciência e acordou, desta vez vestida e no sofá da casa do acusado. O homem disse que iria comprar energético, saiu e não retornou.

A menina pediu um telefone celular emprestado e ligou para a polícia militar, que compareceu ao local, realizou diligência nas imediações, mas não localizou o acusado. A perícia foi acionada para o local a fim de coletar vestígios de material genético e outras evidências do crime.

A vítima, que apresentava sinais de embriaguez, foi conduzida ao Pronto Socorro Municipal para primeiro atendimento e depois encaminhada ao IML para os devidos exames.

No início da noite policiais militares localizaram e prenderam o acusado.

FONTE: Informações | sbtinterior.com