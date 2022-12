Homem é morto com dois tiros no rosto em loja de celulares

Um​ comerciante​ foi morto com dois tiros no rosto na tarde desta quarta-feira (7)​, dentro de uma loja de celulares localizada na rua Joaquim Cândido, bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba (SP). A polícia investiga possível crime de latrocínio.

Segundo o portal RP10, o autor do crime fugiu em uma moto com um comparsa levando uma corrente de ouro e o celular da vítima. O aparelho foi dispensado perto do local. Equipes de resgate do Samu e do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas a vítima já havia morrido.

Conforme informações preliminares, um homem armado chegou ao estabelecimento, uma assistência técnica de celulares, e rendeu as pessoas que lá estavam. O criminoso teria pedido para todos deitarem no chão e, em seguida, pediu os pertences do dono do local e atirou contra ele, fugindo logo depois.

​​Outra linha de investigação considerada até então é que o assassino já tinha a intenção de matar o rapaz. O caso é apurado pela DH (Delegacia de Homicídios) da Deic de Araçatuba.

SBT Interior