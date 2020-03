Homem é esfaqueado na periferia de Fernandópolis

Vítima de 28 anos, teria sido atingido durante uma discussão no bairro Jardim Paulista. Caso é investigado.

Na noite desta sexta-feira (27), um homem de 28 anos foi vítima de tentativa de homicídio durante uma discussão no bairro Jardim Paulista, na periferia de Fernandópolis/SP.

De acordo com informações, ele teria sofrido uma perfuração no pulmão, sendo socorrido em estado grave por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.

O nome da vítima e o estado de saúde não foram divulgados. Também não há informação do autor do crime. O caso é investigado.

FONTE: Informações | regiaonoroeste.com